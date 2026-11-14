Омичка сдала квартиру и осталась без норковой шубы

Фото создано при помощи ИИ

Жительница Омска лишилась большого количества вещей, сдавая квартиру на улице 1-й Красной Звезды. Сдавать жилье она решила из-за переезда в другой город.

В августе хозяйка разместила объявление, а вскоре нашлась квартирантка – 36-летняя женщина. Плата по договору составляла 30 тысяч рублей в месяц, часть личных вещей хозяйка оставила на балконе.

Через месяц соседи начали жаловаться на нарушение общественного порядка жильцами. А в начале ноября хозяйка приехала в Омск и обнаружила, что квартира заметно опустела: пропали два телевизора, морозильная камера, стиральная машина, микроволновка, набор кастрюль и норковая шуба. Ущерб составил 248 тысяч рублей.

Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. Вскоре была задержана подозреваемая в краже. Как сообщили в городском УМВД, она призналась, что продала чужие вещи через интернет, а вырученные деньги тратила на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, обстоятельства инцидента выясняются.