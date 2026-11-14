Изрезанная ножом омская студентка пошла на поправку: впереди сложная операция

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Семнадцатилетняя студентка, на которую напали с ножом в Большеречье, восстанавливается после полученных травм. О том, как меняется ее состояние, сообщил блогер Шамиль Магеррамов, передавший новые сведения о пострадавшей.

По словам блогера, девушка находится в сознании, но подниматься с постели ей пока не удается. В ближайшие дни медики планируют провести ей операцию на пальцах. Рядом с пациенткой постоянно находится ее мать.

– Девочка полноценно пришла в себя, идет на поправку, на следующей неделе операция на пальцы, плачет пока, не встает, всем очень благодарна, запишет вам видео на следующей неделе. Мама пока с ней, – рассказал Шамиль.

Нападение на студентку произошло поздно вечером 9 ноября. По версии следствия, 19-летняя знакомая потерпевшей выманила ее в безлюдное место и нанесла там множество ударов ножом. Ход расправы фиксировала на телефон 16-летняя приятельница подозреваемой.

Крики услышали случайные прохожие – именно они вызвали полицию. В тяжелом состоянии девушку доставили в Омск бортом санитарной авиации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых задержали и поместили под стражу.

Расследование взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. От руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева он потребовал доложить о том, как продвигается работа по делу и какие обстоятельства уже установлены.