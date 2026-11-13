Омск-информ
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·Происшествия·Магнит Комаров

Омск припорошило снегом

Снегопад накрыл Левобережье и городок Нефтяников.
Зима снег погода

В пятницу, 13 ноября, в Омске пошел снег. Сначала мелкий снег прошел на Левобережье, спустя пару часов небольшой снегопад накрыл городок Нефтяников в Советском округе, а на ряде улиц в центре города тоже падает снег. Температура при этом держится в районе от 0 до +1 градуса.

А вот в Усть-Ишимском районе снег выпал еще три дня назад и с тех пор лежит плотным слоем.

Синоптики предвещают снежные осадки и на воскресенье, 15 ноября. Правда, дневная температура к тому времени может достигнуть +6 градусов.

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Омск припорошило снегом

Снегопад накрыл Левобережье и городок Нефтяников.
Зима снег погода

В пятницу, 13 ноября, в Омске пошел снег. Сначала мелкий снег прошел на Левобережье, спустя пару часов небольшой снегопад накрыл городок Нефтяников в Советском округе, а на ряде улиц в центре города тоже падает снег. Температура при этом держится в районе от 0 до +1 градуса.

А вот в Усть-Ишимском районе снег выпал еще три дня назад и с тех пор лежит плотным слоем.

Синоптики предвещают снежные осадки и на воскресенье, 15 ноября. Правда, дневная температура к тому времени может достигнуть +6 градусов.

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Рубрика - Происшествия