Омск припорошило снегом

Omskinform.ru

В пятницу, 13 ноября, в Омске пошел снег. Сначала мелкий снег прошел на Левобережье, спустя пару часов небольшой снегопад накрыл городок Нефтяников в Советском округе, а на ряде улиц в центре города тоже падает снег. Температура при этом держится в районе от 0 до +1 градуса.

А вот в Усть-Ишимском районе снег выпал еще три дня назад и с тех пор лежит плотным слоем.

Синоптики предвещают снежные осадки и на воскресенье, 15 ноября. Правда, дневная температура к тому времени может достигнуть +6 градусов.