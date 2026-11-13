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·Происшествия·Алексей Новиков

Омич не смог оспорить 10 лет строгого режима за торговлю героином

Мужчина уверял, что не собирался распространять наркотики.
суд, арест

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу 39-летнего жителя Омска, осужденного Советским районным судом по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Как следует из материалов дела, омич вступил в группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков. Он забирал запрещенные вещества из заранее оборудованных тайников, а затем раскладывал их по новым местам для дальнейшей продажи. Пресечь деятельность мужчины удалось сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время личного досмотра у него изъяли более 8 г героина. В суде омич не признал вину, настаивая, что приобрел наркотики для личного употребления и не собирался их распространять.

Советский районный суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Омский областной суд оставил это решение без изменений.

Не согласившись с приговором и апелляционным определением, осужденный обратился в кассационную инстанцию. Он просил переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК РФ и оправдать. Однако Восьмой кассационный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

Напомним, ранее омский контрактник получил 9,5 лет колонии за дезертирство.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Омич не смог оспорить 10 лет строгого режима за торговлю героином

Мужчина уверял, что не собирался распространять наркотики.
суд, арест

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу 39-летнего жителя Омска, осужденного Советским районным судом по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Как следует из материалов дела, омич вступил в группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков. Он забирал запрещенные вещества из заранее оборудованных тайников, а затем раскладывал их по новым местам для дальнейшей продажи. Пресечь деятельность мужчины удалось сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время личного досмотра у него изъяли более 8 г героина. В суде омич не признал вину, настаивая, что приобрел наркотики для личного употребления и не собирался их распространять.

Советский районный суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Омский областной суд оставил это решение без изменений.

Не согласившись с приговором и апелляционным определением, осужденный обратился в кассационную инстанцию. Он просил переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК РФ и оправдать. Однако Восьмой кассационный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

Напомним, ранее омский контрактник получил 9,5 лет колонии за дезертирство.

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Рубрика - Происшествия