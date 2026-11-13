«Напуган и голоден»: в лесах Омской области четвертый день ищут охотничью собаку

Фото: vk.ru/upr_zhivmir

В Кормиловском районе Омской области пропала семилетняя русская пегая гончая по кличке Тор. Пес потерялся вечером 9 ноября в лесу. Сейчас его поисками занимаются хозяин и неравнодушные жители. Об этом сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

В ведомстве обратились за помощью к охотникам, инспекторам и жителям региона. По словам владельца, Тор – крупный выжлец, отличающийся хорошей скоростью и выносливостью. Поэтому собака могла уйти далеко от места пропажи и оказаться в соседних Омском, Калачинском или Нижнеомском районах.

Хозяин характеризует питомца как доброго и очень доверчивого. При этом пес может быть напуган и ослаблен: на момент публикации он находится в лесу уже четвертый день без еды.

Всех, кто видел Тора или может помочь установить его местонахождение, просят позвонить по телефону 8-913-608-54-77.

Напомним, ранее в Омской области обнаружили сильно истощенную пропавшую охотничью собаку.