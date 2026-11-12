Аномальное тепло выгнало омских лосей на дороги

Изображение создано при помощи ИИ

Аномально теплая погода в Омской области сбила природные биоритмы диких животных, из-за чего лоси стали чаще выходить на проезжую часть. Сейчас у сохатых продолжается осенняя миграция, совпавшая с брачным сезоном. Из-за отсутствия морозов опасный период затянется до начала декабря, и хотя аварий с участием этих зверей в регионе пока не зафиксировано, риск столкновений остается высоким.

Повышенный уровень гормонов во время гона притупляет у самцов инстинкт самосохранения: они меньше едят, преодолевают десятки километров за ночь и перестают бояться машин. При этом исторические маршруты миграции животных часто пересекают оживленные трассы, поэтому потерявшие бдительность звери внезапно выбегают прямо под колеса автомобилей.

Особую осторожность водителям рекомендуют проявлять в сумерках, ночью и ранним утром – с 20:00 до 08:00, когда лоси наиболее активны. Проезжая лесные массивы и участки со знаком «Дикие животные», необходимо заранее снижать скорость. При появлении сохатого на трассе нужно полностью остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождаться, пока зверь уйдет, ни в коем случае не пугая его гудком или дальним светом.

Объезжать животное на высокой скорости категорически не рекомендуется из-за его непредсказуемого поведения. Если же столкновения избежать не удалось, автомобилистам запрещено подходить к раненому зверю в целях личной безопасности – о случившемся следует незамедлительно сообщить по номеру 112 и дождаться приезда автоинспекторов.