У омских рыбаков будут отбирать улов и выпускать обратно в озера

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Живую рыбу, изъятую у браконьеров, планируют выпускать обратно в естественные водоемы вместо ее уничтожения. Поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

– Цель поправок – защитить природные и экономические интересы страны, обеспечить справедливое возмещение вреда, который наносят природе браконьеры, – отметил Пискарев в своем телеграм-канале.

Новые правила также разрешат легально реализовывать пригодную для употребления изъятую продукцию через прозрачные процедуры, сохраняя при этом строгий запрет на оборот редких видов рыб из Красной книги. Кроме того, законопроект возлагает финансовую ответственность за ущерб природе на всю цепочку нелегального бизнеса – от непосредственного добытчика до тех, кто занимался перевозкой, хранением или переработкой улова, даже если саму рыбу выпустили живой.

По словам Пискарева, предлагаемые меры направлены на повышение прозрачности процедур, минимизацию коррупционных рисков и защиту водных биоресурсов страны от незаконного обогащения.