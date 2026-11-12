«Нужно доступное жилье»: Набиуллина жестко прошлась по ипотечному рынку

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Россиянам нужна не льготная ипотека, а реальная доступность жилья на рынке. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Государственной думе.

– Причем все более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека, ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут. Мне кажется, основное — это все-таки то, что в конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье, – заявила Набиуллина.

По словам руководителя финансового регулятора, за последние двенадцать месяцев объем выданных жилищных кредитов в стране достиг 5,4 трлн рублей, причем доля рыночной ипотеки выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако массовое расширение программ с господдержкой привело к тому, что всю выгоду от сниженных процентов полностью нивелировал резкий рост цен на квадратные метры.

В итоге граждане, не подпадающие под льготные категории, столкнулись с падением покупательской способности. Как подчеркнула Набиуллина, дальнейшее тиражирование льготного кредитования является тупиковым решением из-за чрезмерной нагрузки на бюджет и неравных условий для населения, а снижение ставок для всех возможно только через борьбу с инфляцией.