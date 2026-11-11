Квартиры с домашним садом: в центре Омска достраивают высотку бизнес-класса

Фото: Omskinform.ru

В Омске готовятся ввести в эксплуатацию новую высотку бизнес-класса по адресу: улица Пушкина, 77. Вокруг 15-этажного здания снесли забор, ограждающий стройку, а территорию уже благоустроили.

В городском департаменте архитектуры «Омск-информу» уточнили, что дом пока не введен в эксплуатацию. При этом сама процедура занимает 5 дней.

Дом располагается на пересечении Маршала Жукова и Масленникова, напротив знаменитого долгостроя «шайбы». Строительство жилого комплекса началось еще в конце 2023 года. Ввести в эксплуатацию здание планировалось в 3 квартале 2026 года, то есть до конца сентября. Однако по неизвестной причине сроки сдвинулись.

Застройщиком жилого комплекса является ООО «СЗ Пушкина 77» (специализированный застройщик, который входит в девелоперскую компанию Newton). Над архитектурной концепцией работало московское архитектурное бюро DNK AG. Жилой комплекс состоит из двух симметричных секций, связанных между собой коммерческими помещениями.

Квартиры в ЖК стоят от 11,4 млн рублей. За эту сумму можно купить однушку площадью около 42 кв.м. Стоимость самых дорогих квартир достигает почти 21 млн рублей. Такую сумму придется выложить за двухкомнатную недвижимость площадью 99 кв.м.

Отметим, что застройщик обещает квартиры с выходами на собственные террасы. А на верхних этажах есть квартиры с патио для организации сада, лаунжа или гриля.

Также в ЖК имеется внутренний полузакрытый двор площадью 1500 кв.м. с озеленением. На территории, кроме открытой стоянки, есть подземный паркинг на 101 место. Также застройщик предусмотрел велодорожки и велопарковку.

Ранее «Омск-информ» рассказывал о введенных в эксплуатацию десятках домов в разных частях города.