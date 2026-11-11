Сенсация отменяется: омскому бизнесмену не отдадут ЖК крутого питерского застройщика

Эскиз: ГК Эталон

В строительных кругах стала курсировать информация, что компании «Нордстрой», связанной с омским предпринимателем Шамилом Шихмирзаевым, могут отдать достраивать ЖК «Зеленая река». Об этом «Омск-информу» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как уточнил анонимный собеседник, питерская Группа «Эталон» может отказаться достраивать микрорайон на окраине Левобережья.

– Шамилу Шихмирзаеву могут отдать «Зеленую реку». «Эталон» может уйти с объекта, – сообщил инсайдер «Омск-информу».

Эскиз: ГК Эталон

Сам предприниматель не подтвердил эти данные.

– Зачем мне этот объект? Насколько помню, его застраивает «Эталон». А откуда это вам известно? – сказал Шихмирзаев редакции.

В компании «Нордстрой» также категорически опровергли информацию.

– «Нордстрой» не будет заменять «Эталон» в реализации жилого комплекса «Зеленая река». Это не соответствует планам нашей компании. Мы не намерены принимать на себя обязательства по реализации данного проекта», – сообщили в «Нордстрое».

Примечательно, что в понедельник, 9 ноября, в Омск приезжал основатель корпорации АФК «Система», в контур которой входит Группа «Эталон», Владимир Евтушенков. Он вместе с губернатором Виталием Хоценко обсуждал, в том числе, будущее микрорайона «Зеленая река».

– Осмотрели площадку в микрорайоне «Зеленая река», который возводит Группа «Эталон», входящая в контур АФК «Система». Здесь планируем начать строительство Омского межвузовского студенческого кампуса «Элемент 55» и единственной в СФО флагманской школы, которая объединит одаренных детей со всей Сибири, – сообщил Хоценко.

Эскиз: ГК Эталон

Проект строительства нового гигантского ЖК в границах Ленинградского проспекта – границы полосы отвода железной дороги – городской черты – улицы 1-я Любинская – улицы Волгоградская обсуждали еще в 2021 году. Предполагалось за 7 этапов возвести 1,4 млн кв. м жилья, в том числе 1,0 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Предполагалось, что первая очередь будет включать 14 жилых домов переменной этажности, детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги. Компания рассчитывала полностью завершить проект до конца 2030 года.

Эскиз: ГК Эталон

В январе прошлого года было выдано разрешение на строительство первых трех многоэтажек на углу улиц Волгоградская и Дергачева. А в феврале 2025 года «Эталон» получил одобрение на строительство еще 13 корпусов в ЖК «Зеленая Река». Ранее «Омск-информ» рассказывал, что особенность жилья, возводимого «Эталоном», – огромные кухни и дворы без машин.