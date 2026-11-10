В Омске построят дом-«небоскреб» с подземным паркингом и офисами

Фото: пресс-служба мэрии

В Омске согласовано возведение нового жилого дома переменной этажности в составе комплекса, который разместится в границах улиц 6-я Северная – Герцена – 5-я Северная – Осоавиахимовская. Как сообщили в мэрии, разрешение на строительство объекта выдал департамент строительства.

Высота здания будет варьироваться от 1 до 14 этажей, также проектом предусмотрен подземный этаж. Жилая площадь дома превысит 9 тысяч кв. м. Внутри разместятся 158 квартир: 77 однокомнатных, 62 двухкомнатные и 19 трехкомнатных.

Помимо жилья, в доме появятся офисные помещения общей площадью 733,94 кв. м и кладовые на 336,01 кв. м. Для автомобилистов оборудуют подземную автостоянку на 55 машино-мест площадью 1646,28 кв. м. Связь паркинга с жилой частью обеспечат лифты, входы в которые организованы через лифтовые холлы и тамбур-шлюзы на уровне подвального этажа. Заезд на стоянку будет осуществляться по двухпутной рампе со стороны улицы 5-й Северной.

Застройщиком проекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой».