Омские бизнесмены распродают частные детсады

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В Омске на площадке онлайн-объявлений появилось предложение о продаже действующего частного детского сада. Учреждение располагается в доме № 56 на улице Куйбышева.

Судя по тексту объявления, помещение находится рядом с Клинической офтальмологической больницей и относится к «филиалу» федеральной сети центров детского развития. Площадь объекта составляет 140 квадратных метров, а рассчитан он на одновременное пребывание 20–22 детей. Потенциальному покупателю предлагают готовый бизнес, при этом причины его продажи не раскрываются. За объект владелец запрашивает 300 тысяч рублей.

– Помещение продумано до мелочей, два санузла (детский и служебный), просторная приемная, большая группа, спальня, подсобное помещение, укомплектованная кухня для готовки, два входа с безопасным выходом на детскую площадку, – приводится в публикации.

В объявлении также указано, что за детьми можно следить через онлайн-наблюдение, а попасть внутрь разрешено только по звонку через видеодомофон.

Продажа сада на Куйбышева стала продолжением тенденции: в начале ноября 2026 года в Омске прекратил работу «Центр развития ребенка – детский сад «Гулливер». Всего же в городе насчитывается порядка 460 организаций с основным видом деятельности «Образование дошкольное», включая частные и государственные.