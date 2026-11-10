Омская область впервые пробилась в топ-10 по инвестклимату

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Во вторник, 10 ноября, Омская область впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, улучшив результат сразу на восемь позиций. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Высокую оценку в регионе связывают с работой специалистов инвестиционного и экономического направлений. Глава области призвал не снижать темпы и дальше создавать инвесторам комфортные условия. К числу наиболее значимых проектов последних лет относят строительство завода сверхкрупногабаритных шин в особой экономической зоне «Авангард». Предприятие, которое станет в Омске вторым, рассчитано на выпуск свыше 10,5 тысячи изделий ежегодно, а под его нужды область получила казначейский инфраструктурный кредит на дороги и инженерные сети.

– В этом большая заслуга всей команды инвестиционного и экономического блока региона. Важно не останавливаться и продолжать активно работать для привлечения инвестиций и создания приемлемых условий для инвесторов, – пояснил Хоценко.

Еще один крупный объект – тепличный комплекс в Лузино, в который вложено более 10 млрд рублей; он обеспечит работой 400 человек. Кроме того, для потенциальных вкладчиков подготовлена инвестиционная карта с предложениями из разных отраслей – от выпуска растительной продукции до цифровых решений.