Миллиардер Евтушенков приехал в Омск оценить площадки для будущих мегапроектов

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Омскую область посетила делегация АФК «Система» во главе с ее основателем Владимиром Евтушенковым. Вместе с губернатором Виталием Хоценко представители корпорации побывали на нескольких объектах и перспективных площадках. Об итогах визита глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в ходе визита обсудили дальнейшее развитие омского микрорайона «Зеленая река», строительством которого занимается группа «Эталон», входящая в АФК «Система». Одним из ключевых условий реализации проекта остается параллельное возведение жилых домов и необходимых жителям социальных объектов.

Также стало известно, что на этой территории намерены построить межвузовский студенческий кампус и президентскую флагманскую школу.

Стоит отметить, что проект создания университетского кампуса в Омске ранее прошел федеральный конкурсный отбор и получил одобрение. Он предполагает объединение научных и образовательных ресурсов региональных университетов и исследовательских организаций.

Кроме того, губернатор и глава АФК «Система» рассмотрели перспективы гостиничного бизнеса и дальнейшего благоустройства города.

Напомним, ранее Хоценко встретился с главой Росреестра для обсуждения муниципальных границ.