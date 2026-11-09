Землю Омской области хотят заставить работать на экономику региона

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским по видеосвязи. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы земельно-имущественных отношений и обсудили планы дальнейшей работы.

По словам губернатора, в Омской области продолжают актуализировать сведения о земельных участках и объектах недвижимости. В частности, до конца года планируют внести в ЕГРН данные о границах муниципальных образований. При этом работа по поиску владельцев ранее учтенной недвижимости уже завершена.

Глава региона также отметил, что власти намерены сделать земельные и имущественные ресурсы региона более востребованными для развития территорий, открытия новых производств и создания рабочих мест.

В ходе встречи также представили нового руководителя регионального управления Росреестра Сергея Лапусту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске определился фаворит голосования за имя будущего моста через Иртыш.