Новый закон вступит в силу весной 2025 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому у омичей смогут забирать дачные участки, если собственник за ними не ухаживает. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Теперь владельцам дач будут давать три года на освоение участка с момента госрегистрации. Только после истечения этого срока собственника могут привлечь к административной ответственности.

Под освоением дачного участка в региональном Росреестре подразумевают осушение, уничтожение сорняков, снос ветхих построек, монтаж временных сетей и создание правильного рельефа. В ведомстве отмечают, что закон примут не ради того, чтобы забирать у омичей дачи, а чтобы не провоцировать заросли сорняков и увеличение числа «заброшек».