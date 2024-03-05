После того как новый корпус сдали в эксплуатацию, его сразу же поставили на кадастровый учет.

После того как новый корпус сдали в эксплуатацию, его сразу же поставили на кадастровый учет.

Сегодня, 5 марта, омский Росреестр поставил на государственный кадастровый учет новый главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, который сдали в эксплуатацию 1 марта. Площадь здания составляет 22 тыс. кв. м, вместимость – 1649 человек, высота здания 52,7 м, а количество этажей – 12.

– Юридическая экспертиза документов произведена, принято положительное решение о постановке объекта на государственный кадастровый учет, что заняло чуть больше времени, чем обычно, поскольку объект сложный. Тем не менее весь процесс осуществлен в максимально короткий срок с момента подачи в омский Росреестр разрешительных документов на ввод здания в эксплуатацию, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что строительство корпуса велось на протяжении 17 лет. Его открытие состоится тогда, когда в Омскую область приедет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.