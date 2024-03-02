Строительство главного корпуса ОмГУ имени Достоевского велось на протяжении 17 лет. Каждый раз были проблемы с подрядчиком.

Строительство главного корпуса ОмГУ имени Достоевского велось на протяжении 17 лет. Каждый раз были проблемы с подрядчиком.

Главный корпус ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, который расположен на улице Фрунзе в центре города, ввели в эксплуатацию. Соответствующее распоряжение подписала городская администрация вчера, 1 марта.

Здание строилось на протяжении 17 лет. Дата ввода объекта в эксплуатацию каждый раз переносилась из-за подрядчика, который не исполнял свои обязанности.

Общая площадь корпуса составляет более 15 тыс. кв. м. В нем будут учиться студенты юридического факультета. Также сюда переедут администрация вуза и Центр делового образования.