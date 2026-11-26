Фото: Пресс-служба Министерства молодежной политики Омской области

В Омске подвели итоги конкурса методических разработок профилактических мероприятий. Он проходил в рамках «Академии профилактического воспитания», сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики Омской области.

За победу боролись 26 претендентов. Дипломы получили три специалиста сферы молодежной политики: Полина Калганова и Яна Митюгина из молодежного центра «Куб55», а также Алена Юнгман из Центра развития детей и молодежи Омского района.

Инициативы оценивали по пяти направлениям: предотвращение экстремизма, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение злоупотребления психоактивными веществами, суицидального поведения, деструктивных и противоправных проявлений. Главная задача конкурса – повысить качество профилактической работы и собрать практики для занятий с молодежью.

Полина Калганова участвовала в таком конкурсе впервые. Над проектом по кибербезопасности для ребят 12–14 лет она работала около месяца параллельно с основной деятельностью.

Помимо этого, в программе академии прошли занятия о психологических основах профилактики деструктивных явлений и о применении инструментов искусственного интеллекта в работе с молодежью.