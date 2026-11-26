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В омской школе № 59 имени Героя Российской Федерации И. А. Мишина прошли учебные тренировки по эвакуации. Как сообщили в мэрии, время вывода детей не превысило установленный регламент.

Специалисты проверили пути эвакуации в зданиях – они оказались свободны, а запасные выходы открыли своевременно. Состояние эвакуационных путей и выходов оценили положительно, отметили и наличие первичных средств пожаротушения.

– Учебные тренировки продемонстрировали слаженную работу и оперативную подготовку педагогов и дежурного персонала. В целом профилактическое мероприятие прошло без замечаний, – рассказала ведущий инженер управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Ирина Лопатина.

В городской администрации напомнили: при чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения нужно по номеру 112 с любого мобильного оператора. Вызов пожарной охраны – 101, полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, газовой службы – 104.