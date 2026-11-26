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Ученые ОмГУ имени Ф. М. Достоевского нашли способ получать производные индола – соединения, из которых делают лекарства против вирусов, опухолей, воспалений и судорог. Реакция идет под действием ультрафиолетового света при комнатной температуре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Традиционные методы требуют катализаторов, высокого давления и времени: смесь греют в печи до 120–150 градусов и держат под давлением до 13 атмосфер. Новый подход позволяет обойтись без этого, а растворитель можно использовать повторно.

– Развитие фотохимических технологий становится одним из важных экологических направлений в науке и промышленности, – рассказал доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Антон Шацаускас.

По его словам, свет дает возможность отказаться от токсичных реагентов и катализаторов, сократить выбросы и упростить производство. А проточные системы позволяют масштабировать технологию до промышленного уровня.

Выход целевого продукта составляет от 54 % до 90 % в зависимости от условий, у традиционного способа с печью – 75–86 %. Одно из полученных соединений светится под ультрафиолетом, такое свойство может пригодиться в медицинской диагностике. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

Ранее сообщалось, что химики ОмГУ имени Ф. М. Достоевского создали метод синтеза соединений, подавляющих раковые клетки, а также способных войти в состав препаратов от повышенного давления и сахарного диабета.