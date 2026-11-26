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Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске на карантин отправили 11 классов семи школ и 36 групп в 27 детских садах. Ограничения на 26 ноября ввели руководители самих образовательных учреждений, сообщили в городском департаменте образования.

Неделей ранее, 20 ноября, очную работу временно прекращали 11 классов семи школ и 34 группы 26 детских садов. Число групп на карантине выросло, а школы держатся на прежнем уровне.

Что будет дальше с занятиями, в департаменте не уточнили.