Специалисты Центра компетенций по промышленному туризму ОмГТУ «ОмскПромТУР» провели консультацию для казахстанской компании ТОО «Богатырь Комир». Речь шла о развитии индустриального туризма на угольном разрезе, сообщили в пресс-службе вуза.
Разрез «Богатырь» – объект с уникальной историей: карьер занесен в Книгу рекордов Гиннесса, запасы месторождения превышают 2,3 млрд тонн, а производственные мощности обеспечивают 38–40 % угледобычи Казахстана. На встрече обсуждали формирование туристско-сервисной инфраструктуры и музеефикацию исторической техники карьера.
– Промышленный туризм является одним из ключевых направлений проектной и исследовательской деятельности нашей кафедры. Мы накопили значительный опыт и сформировали серьезную методологическую базу, которая позволяет применять и тиражировать лучшие практики. Взаимодействие с зарубежными партнерами дает возможность изучать международный опыт, обмениваться профессиональными решениями и дополнять методики новыми подходами, – рассказала заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса ОмГТУ Евгения Кулагина.
По итогам переговоров стороны наметили направления дальнейшего сотрудничества. Центр компетенций по промышленному туризму работает на базе ОмГТУ, а сам университет входит в карту научно-популярного туризма России.