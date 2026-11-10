В Омской области назвали лучший туристический маршрут

Фото: admomsk.ru

В Омской области подвели итоги конкурса «Лучший туристический маршрут среди муниципальных образований». Как сообщили в пресс-службе правительства, поощрения получили сразу три района – Тарский, Кормиловский и Полтавский. Они стали победителями и призерами смотра.

Главную премию получит Тарский район. Там ввели круглогодичный маршрут «Сибирские святыни: Спасский собор», посвященный 250-летию Спасского кафедрального собора города Тары. Программа рассчитана на два дня и подойдет туристам разных возрастов и уровня физической подготовки.

За это время путешественники побывают на экскурсиях по историческим местам Тары, посетят Спасский кафедральный собор и храмы близлежащих сел, увидят экспозицию Тарского художественного музея и освоят мастер-класс по росписи деревянного спила. Кроме того, в программу вошли Северный драматический театр имени М. А. Ульянова и историческая часть города.

Кормиловский район отметили за проект «Краеведческая карусель: Алексеевская благодать», а Полтавский – за маршрут «Полтавка Сибирская». Конкурс проводится ежегодно при поддержке правительства Омской области в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».