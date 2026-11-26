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Две выпускницы из Тевризского района заключили договоры о целевом обучении в Омском государственном педагогическом университете. Екатерина Миронова из Тевризской школы № 2 будет учиться на направлении «Русский язык и литература», а Эвелина Позняк из Тевризской школы № 1 выбрала «Начальное образование». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

– Мне очень приятно, что я буду учиться в вузе по договору о целевом обучении. Таким образом я получу бесплатное высшее образование и гарантированное трудоустройство в образовательных учреждениях. Теперь постараюсь проявить себя и в учебе, и в общественной жизни университета, – рассказала студентка Омского педагогического университета Екатерина Миронова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что целевое обучение дает школе учителя, знакомого с местной спецификой.

– Мы воспитываем учителей, которые знают специфику своего региона и готовы работать на его развитие. С самого начала обучения студент тесно связан со своей будущей школой, – заявил он.

В Омской области по инициативе губернатора Виталия Хоценко студентам-целевикам платят ежемесячную стипендию из областного бюджета. В этом учебном году ее получают 406 человек, общая сумма выплат – более 35 млн рублей. В систему образования региона планируется ежегодно привлекать около 130 целевиков.

Напомним, что в 2026 году работодатели подали свыше 1 тыс. заявок на 1697 бюджетных мест для будущих специалистов, и больше всего квот выделено трем омским вузам, включая ОмГПУ.