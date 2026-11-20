Фото: пресс-служба мэрии

По состоянию на сентябрь 2026 года в образовательных учреждениях Омской области насчитывается 2449 учителей, чей возраст превысил 60 лет. Об этом сообщили NGS55 в региональном министерстве образования.

В ведомстве напомнили, что законодательство запрещает отказывать соискателю в трудоустройстве из-за возраста или иных подобных обстоятельств. По данным министерства, ограничения трудовых прав и свобод по ряду признаков недопустимы. Среди них в ведомстве перечислили пол, расу, национальность, язык, происхождение, имущественное и семейное положение, место жительства, отношение к религии и убеждения. Также, как отметили в Минобразования, нельзя получать преимущества в зависимости от принадлежности к общественным объединениям или социальным группам и от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

«Дополнительно сообщаем, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», – сообщили в Минобразования.

Самой возрастной преподавательницей Омска является 85-летняя женщина, которая ведет математику в лицее № 64.