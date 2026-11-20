Фото: пресс-служба мэрии

Музей «Юные омичи», созданный в школе № 142, победил во Всероссийском конкурсе музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Первое место ему присудили в номинации «Лучший городской школьный музей».

О победе школьного музея в конкурсе сообщил председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, который приехал поздравить коллектив учреждения.

– Поздравил с победой коллектив школы и директора Игоря Сенько. Это огромный вклад в сохранение славных героических традиций! – отметил Александр Артемов.

Тема диорамы, которую представили на конкурс, – специальная военная операция. Сам школьный музей работает больше трех лет, а в 2020 году в школе открыли Парту Героя.

В школе проходят тематические экскурсии, уроки мужества и мероприятия к памятным датам, а также встречи с ветеранами локальных войн и участниками СВО. Артемов пожелал коллективу дальнейших успехов в патриотическом воспитании молодежи.