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Омская область присоединилась к ежегодной встрече руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева с родителями школьников. Об изменениях в государственной итоговой аттестации, развитии ЕГЭ и ОГЭ и проверке экзаменационных работ говорили и в регионе, сообщила пресс-служба министерства образования Омской области.

Главная новость для девятиклассников – обязательный экзамен по истории. Впервые его будут сдавать весной 2028 года, а в текущем учебном году испытание не проводится. Проверять знания школьники будут в своих школах, итоговое собеседование по русскому языку при этом сохраняется. Введение аналогичного экзамена для одиннадцатиклассников пока не рассматривается. Демонстрационные варианты заданий планируют опубликовать перед началом следующего учебного года, сейчас анализируются результаты пилотной апробации моделей экзамена, а весной 2027 года пройдет масштабная проверка выбранного формата.

– История – это один из самых важных предметов для формирования мировоззрения человека. Важно понимание исторических событий: из чего они возникали и к чему привели. Историю надо знать, – заявил Музаев.

Обсудили и экспериментальные задания в ЕГЭ по физике и химии. Их апробация уже началась, но в ближайшие два года практическую часть в экзамены вводить не планируют: по словам Музаева, для этого нужно обеспечить все регионы одинаковым оборудованием и едиными условиями проведения испытаний. Серьезных изменений в процедуре ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не ожидается.

Отдельно глава ведомства опроверг мнение о разной сложности вариантов ЕГЭ по регионам: задания составляют по единой спецификации, а варианты распределяют между регионами автоматически, без участия человека. Сейчас компьютер оценивает задания с кратким ответом, результат проверяет эксперт-верификатор, и полностью передавать проверку нейросетям не собираются.

– При проверке заданий с развернутым ответом ИИ не справляется с оценкой, и приоритетным остается решение человека-педагога. Никто никогда педагога при вынесении окончательного вердикта не заменит, – подчеркнул Музаев.

Возможность пересдать один предмет ЕГЭ в дополнительные дни сохраняется только для выпускников, на выпускников прошлых лет правило не распространяется. Девятиклассникам пересдачу вводить не планируют, продлевать сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ тоже не собираются.