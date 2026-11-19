Фото: пресс-служба ОмГУ

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского стартовала четвертая проектная школа «Лаба 55». За неделю участники образовательного интенсива от химического факультета попробуют себя в роли исследователей: поработают в лабораториях, объединятся в команды и подготовят собственные научные проекты, которые представят экспертам.

Ключевым партнером школы выступает группа компаний «Титан». Сотрудничество с промышленным предприятием помогает показать школьникам, как фундаментальные исследования применяются в реальном производстве и какие возможности открывает химическое образование для будущей карьеры.

Ректор ОмГУ Иван Кротт отметил, что проектная школа стала одним из инструментов профориентационной работы университета. В ходе подготовки участников к исследованиям задействуют преподавателей, аспирантов и магистрантов. Такой подход позволяет сформировать команды, в которых школьники получают поддержку от молодых специалистов, уже имеющих опыт научной и проектной работы.

– «Лаба 55» – это, пожалуй, один из самых эффективных профориентационных инструментов нашего университета, ведь за счет него школьники могут почувствовать себя настоящими учеными. При создании школы коллеги используют принцип формирования каскадных команд: подключают к сопровождению школьников молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов. Они не так далеко ушли от ребят по возрасту, поэтому хорошо понимают их, и при этом уже имеют опыт руководства проектными группами. Уверен, в этом году ОмГУ традиционно создаст условия для увлекательного взаимодействия и еще сильнее подогреет интерес школьников к химии, – подчеркнул Иван Кротт.

Фото: пресс-служба ОмГУ

Участники объединятся в команды по 3–6 человек. Под руководством кураторов им предстоит поработать над несколькими исследовательскими задачами: разработать материал для восстановления костей, смоделировать циклон с помощью 3D-принтера, проанализировать состав нефти и выполнить другие проекты. Помимо лабораторной работы, программа включает открытые лекции спикеров ОмГУ и вечерние мероприятия.

Декан химического факультета ОмГУ Евгений Булучевский обратил внимание на роль химии в развитии современных технологий и промышленности. По его словам, новые материалы и разработки химиков лежат в основе многих привычных устройств и технологических решений, поэтому специалисты в этой области остаются востребованными.

– Весь научно-технический прогресс – от устройств передачи информации до искусственного интеллекта – был бы невозможен без прогресса в области химии. Новые материалы, разработанные именно химиками, позволили нам пользоваться благами цивилизации. Поэтому человек, выбравший в качестве карьерного трека химию, точно будет востребован всегда. «Лаба 55» создавалась для школьников, чтобы они попробовали себя в роли ученых, почувствовали исследовательский драйв и определились с будущей профессией, – отметил Евгений Булучевский.

Финальная защита проектов состоится в субботу, 21 ноября. Эксперты оценят результаты работы команд, а участники школы смогут получить дополнительные баллы при поступлении на направления химического факультета ОмГУ. Победителям вручат дипломы, которые дадут преимущество при зачислении.