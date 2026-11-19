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Прокуратура Москаленского района проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что одна из строительных организаций Омска приняла на работу бывшего государственного служащего, но не уведомила об этом его прежнего работодателя. По закону такое сообщение необходимо направить в течение 10 дней после заключения трудового договора, однако компания не уложилась в установленный срок.

В связи с выявленным нарушением прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Отметим, что по итогам рассмотрения дела суд назначил строительной компании штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что омскую компанию оштрафовали на 10 млн за «благодарность» чиновнику.