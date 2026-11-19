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Сайт министерства имущественных отношений Омской области переехал на платформу «Госвеб» – подсистему портала «Госуслуги». Об этом сообщает портал «СуперОмск».

Структуру ресурса оптимизировали с учетом частых запросов посетителей. На сайте теперь доступны нормативные акты и их проекты, формы заявлений, сведения о государственных услугах, данные подразделений и график приема граждан.

– Мы упрощаем доступ к данным об областном имуществе и повышаем доступность информации о процедурах распоряжения имуществом, – рассказал министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов.

Омская область стала пилотным регионом по переводу сайтов госструктур на «Госвеб». На платформу уже перешли органы местного самоуправления, школы, детские сады и учреждения здравоохранения, а перевод медицинских учреждений начался в январе 2024 года. По данным на 2024 год, более 1 000 объектов в регионе перевели свои сайты на платформу, также на «Госвеб» переехало министерство региональной безопасности Омской области.

На ресурсах «Госвеб» предусмотрена специальная версия для слабовидящих. Перевод интернет-ресурсов государственных организаций на платформу идет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».