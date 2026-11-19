Фото: t.me/omsk_sun

В Омске завершают подготовку к проведению фестиваля «Зимний Любинский». Открытие праздничной программы запланировано на конец декабря, а сами мероприятия будут проходить всю зиму.

Организаторы также планируют по-новому оформить фестиваль. Основные мероприятия развернутся на территории Омской крепости, в Городском саду, на улице Музейной и Любинском проспекте.

Особое место среди фестивальных объектов займет сцена в виде елочного шара. Также в программе и оформлении появится Снеговик-Часовщик. Он будет знакомить посетителей с историей Омска.

Горожан и туристов ждут катание на коньках, концерты, праздничные представления и ярмарка. Также на фестивальных площадках появятся ледовые фигуры и фотозоны, а в программе предусмотрят развлечения как для детей, так и для взрослых.

Отметим, что точные даты проведения праздничных мероприятий и их расписание организаторы объявят позднее.