пресс-служба мэрии Омска

В Омске в 2027 году планируют создать муниципальную службу контроля оплаты проезда на регулярных маршрутах общественного транспорта всех форм собственности. Инициативу рассмотрели на заседании комитета по транспортной инфраструктуре Омского городского Совета.

По словам исполняющего обязанности директора профильного департамента Сергея Фальковского, затраты на формирование такой структуры оцениваются в 109 млн рублей в 2027 году, в 112 млн рублей в 2028-м и в 116 млн рублей в 2029-м, однако в бюджете эти средства пока не заложены. В планах властей содержать около 100 сотрудников службы.

На первом этапе власти намерены запустить пилотный проект на базе наиболее подготовленной контрольной службы пассажирского предприятия № 8, где сейчас работают 36 специалистов.

– Планируем провести пилотный проект с помощью контрольной службы 8-го парка, которая самая развитая, потому что все перевозчики и частные перевозчики тоже проверяют свой подвижной состав. Мы хотим попробовать частного перевозчика, чтобы заключил договор с 8-м парком на проведение проверок своего подвижного состава, – рассказал Фальковский.

Предполагается, что частные перевозчики смогут заключать договоры с этим предприятием на проверку своего подвижного состава за отдельную плату, а полученные средства направят на расширение штата ревизоров.

Глава комитета Юрий Арчибасов подчеркнул, что главная цель нововведений не в наказании пассажиров, а в повышении собираемости платы за проезд, что в перспективе позволит сдерживать тарифы для горожан.

– У нас нет задачи поймать человека и наказать. Есть задача, чтобы все люди платили за проезд. Тогда и стоимость проезда для всех будет меньше, – объяснил парламентарий.

Он предложил проработать схему договоров с перевозчиками и вернуться к рассмотрению вопроса в комитете на весенней сессии, чтобы контрольная служба заработала в полную силу к моменту перехода на брутто-контракты. Напомним, что такая система предполагает направлять всю выручку от проезда в местную казну, а перевозчики получали бы фиксированную оплату за выполненные рейсы.