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В Омске в следующем году может появиться непрерывная велопешеходная дорожка протяженностью почти 20 километров. Она свяжет улицу Рождественского с парком культуры и отдыха «Зеленый остров». О планах по развитию городской велоинфраструктуры на заседании профильного комитета горсовета рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Евгений Баньковский.

По его словам, для реализации этого масштабного проекта специалистам предстоит отремонтировать связующий участок от Омской крепости до метромоста. Если намеченные работы удастся выполнить в следующем году, разрозненные отрезки объединятся в единую протяженную трассу.

– Мы получим непрерывную велопешеходную дорожку от улицы Рождественского и до «Зеленого острова» почти 20 километров. В следующем году вот сами перед собой такую задачу ставим, – рассказал Баньковский.

На сегодняшний день общая длина всех действующих в городе велопешеходных дорожек составляет порядка 27 километров.

Отдельно руководитель департамента остановился на вопросе безопасности и разделения потоков велосипедистов и пешеходов. Он пояснил, что в течение последних двух лет новые велодорожки в городе строят из асфальтобетона и покрывают специальным составом терракотового цвета. По его словам, такое решение носит не столько декоративный, сколько практический характер, позволяя визуально разделить зону для движения двухколесного транспорта и минимизировать конфликты на тротуарах.

– Мы последние два года при строительстве велодорожек строим из асфальтобетона и покрываем специальным «терракотовым» цветом, для того чтобы они были видны. И это не какое-то там дизайнерское решение, эта задача позволяет нам закрывать несколько там вопросов. В том числе как раз вопрос разграничения потоков, – рассказал чиновник.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов отметил, что при дальнейшем проектировании дорог и благоустройстве территорий необходимо обязательно учитывать интересы владельцев индивидуального транспорта. Парламентарий обратил внимание на стремительный рост популярности велосипедов и электросамокатов, подчеркнув, что число горожан, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, увеличивается с каждым годом.