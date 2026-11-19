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В Омской области за девять месяцев 2026 года выявили 54 поддельные банкноты – в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда насчитали 21 фальшивку. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Основную долю подделок составили тысячерублевки – 41 купюра. Годом ранее таких было всего девять. Еще в этом году обнаружили семь фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, тогда как за январь–сентябрь 2025-го их было 11. Кроме того, в 2026 году выявили три поддельные купюры номиналом 500 рублей, а за аналогичный период прошлого года таких не зафиксировали вовсе.

– Изменение статистики означает одно: внимательность при расчетах по-прежнему необходима. Не стоит ограничиваться беглым взглядом на банкноту: проверяйте несколько защитных признаков. Настоящую купюру можно распознать по водяным знакам, защитной нити, рельефным элементам и другим особенностям, – отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Несмотря на развитие цифровых сервисов, бумажные деньги продолжают пользоваться популярностью у омичей. Нужно быть внимательными при их использовании.