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В Омской области определили местоположение береговых линий и границы водоохранных зон четырех северных рек. Соответствующие приказы подписал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Ковтун.

Речь идет об Аркарке и ее притоке Ржавце в Тарском районе, Большом Туе, протекающем от деревни Федоровка Тевризского района до устья, а также о Шише на участке от истока до деревни Петровка. В документах указаны точные координаты береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Напомним, что по закону ширина водоохранных зон рек составляет от 50 до 200 метров в зависимости от их протяженности. На этих территориях действует ряд ограничений на хозяйственную деятельность. Для прибрежных защитных полос предусмотрены еще более строгие требования.

В частности, в водоохранных зонах запрещено размещать скотомогильники и отходы, хранить пестициды, строить автозаправочные станции, сбрасывать сточные воды и добывать полезные ископаемые. Теперь благодаря зафиксированным координатам можно будет точно установить, на каких участках действуют эти ограничения, в том числе вблизи установленных законом границ.