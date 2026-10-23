Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Омича оштрафовали за незаконные прогулки по Иртышу

Мужчина за деньги возил пассажиров по реке.
Пароход

Житель Омской области нарушил закон о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, он без разрешения занимался коммерческими перевозкам пассажиров по Иртышу.

Водителя судна привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Заниматься незаконной деятельностью ему также запретили.

Отметим, что это не первый подобный случай. Летом 2025 года другой омич уже организовывал незаконные прогулки на яхте. Его оштрафовали на 25 тысяч.

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Омича оштрафовали за незаконные прогулки по Иртышу

Мужчина за деньги возил пассажиров по реке.
Пароход

Житель Омской области нарушил закон о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, он без разрешения занимался коммерческими перевозкам пассажиров по Иртышу.

Водителя судна привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Заниматься незаконной деятельностью ему также запретили.

Отметим, что это не первый подобный случай. Летом 2025 года другой омич уже организовывал незаконные прогулки на яхте. Его оштрафовали на 25 тысяч.

Больше по тегу - #река
Рубрика - Происшествия