Этническая группировка похитила омича и заставила признаться в преступлении

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Сотрудники ФСБ задержали лидера этнической преступной группы, причастной к похищению омича и вымогательству. Преступник находился в федеральном розыске.

Похищение произошло в октябре 2025 года. Четверо сообщников вывезли омича в безлюдное место, избили и заставили на камеру признаться в преступлении. После этого похитители стали угрожать распространить эти кадры, если мужчина не заплатит им миллион.

Они забрали у омича 2 тысячи рублей из кармана, заставили снять в банкомате 48 тысяч рублей и забрали у его знакомой мобильный телефон, который сдали в ломбард за 70 тысяч рублей.

После этих преступлений задержать удалось только троих преступников. Их лидер скрылся. Только теперь его поймали в Йошкар-Оле Республики Марий-Эл и доставили в Омск.

Всем четверым теперь придется ответить за разбой, совершенный группой лиц, и вымогательство с применением насилия.