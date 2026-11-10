Житель Омской области принес в банк сто килограммов монет

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Жители Омской области во время осенней «Монетной недели» сдали 132 006 монет – в отделениях Россельхозбанка их обменяли на 590,3 тыс. рублей. Об этом сообщили в отделе информационной политики СФО Россельхозбанка.

Больше остальных отличился житель Шербакуля: за раз он принес 100 кг монет.

Всего отделения Россельхозбанка в Сибирском федеральном округе приняли 513 186 монет на 1 млн 878 тыс. 428 рублей 30 копеек.

Помимо Омской области, в акции участвовали Иркутская и Новосибирская области, Красноярский край и Хакасия. Например, в Иркутской области сдали 71 363 монеты на 108,5 тыс. рублей, в Красноярском крае – 44 918 монет на 134 600 рублей, в Хакасии – 32 918 монет на 175 018 рублей, в Новосибирской области – 42 134 монеты на 133 570 рублей.

Весной, в апреле, «Монетная неделя» собрала меньше: 451 175 монет на 1 млн 706 тыс. 497 рублей 12 копеек.