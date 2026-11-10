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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

«Транснефть» купила шестиэтажное здание на «Водниках» в Омске

Нефтяники перевели сотрудников в бывшее здание банка.
Сбер

Омское подразделение «Транснефти» стало собственником здания, где ранее размещался офис Сбера в микрорайоне Водники. Об этом РБК Омск сообщили в пресс-службе АО «Транснефть-Западная Сибирь».

Переезд затронет работников, которые сейчас трудятся по адресу: 4-я Поселковая, 44б, их планируют разместить в новом офисе. На фасаде приобретенного объекта уже появилась свежая вывеска. По информации справочника 2ГИС, семиэтажное строение делят между собой девять организаций.

Помимо подразделений Сбербанка, в здании работают кофейня Skuratov Coffee и чайная R`tea. В пресс-службе «Транснефть-Западная Сибирь» уточнили, что отделение Сбера и кофейня продолжат работать на объекте.

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«Транснефть» купила шестиэтажное здание на «Водниках» в Омске

Нефтяники перевели сотрудников в бывшее здание банка.
Сбер

Омское подразделение «Транснефти» стало собственником здания, где ранее размещался офис Сбера в микрорайоне Водники. Об этом РБК Омск сообщили в пресс-службе АО «Транснефть-Западная Сибирь».

Переезд затронет работников, которые сейчас трудятся по адресу: 4-я Поселковая, 44б, их планируют разместить в новом офисе. На фасаде приобретенного объекта уже появилась свежая вывеска. По информации справочника 2ГИС, семиэтажное строение делят между собой девять организаций.

Помимо подразделений Сбербанка, в здании работают кофейня Skuratov Coffee и чайная R`tea. В пресс-службе «Транснефть-Западная Сибирь» уточнили, что отделение Сбера и кофейня продолжат работать на объекте.

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Рубрика - Экономика/Бизнес