Мэрия Омска хочет вдвое увеличить выкупную цену земли под частными домами

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Администрация Омска выступила с инициативой повысить с 5 до 10 % кадастровую стоимость земли, которую горожане выкупают под уже построенными домами. Документ с новой схемой расчета уже передан губернатору и в областное минимущества, а также доведен до сведения депутатов горсовета.

Сейчас омичи, возведшие жилье на арендованном участке, могут оформить его в собственность по льготной цене. Мэрия предлагает удвоить эту долю.

В случае одобрения изменения потребуется закрепить поправками в постановление правительства Омской области от 05.10.2015 № 275-п и в городские нормативные акты. При этом власти отмечают, что механизм аренды с последующим выкупом по сниженной цене остается одним из востребованных вариантов при строительстве частных домов в Омске.