Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

В Омске неуклонно дорожает вторичное жилье

Квадратный метр на вторичном рынке жилья за год прибавил почти семь процентов.
дом для переселенцев

Аналитики компании «Этажи» изучили рынок вторичного жилья Омска за сентябрь 2026 года. Средняя цена квадратного метра в городе составила 118 803 рубля.

По отношению к августу «квадрат» подорожал на 1 330 рублей, или на 1,13 %, а за год прибавил 7 522 рубля – 6,76 %. При этом реальные сделки проходят дешевле: удельная цена продаж оказалась на уровне 111 628 рублей за квадратный метр, сообщает портал «СуперОмск».

Больше всего покупателей приходится на Центральный, Кировский и Октябрьский округа города – 23,91 %, 15,46 % и 10,16 % предложений соответственно.

В структуре предложения лидируют двухкомнатные квартиры – 38,8 %. Однушки занимают 32,2 %, трехкомнатные – 26,4 %. Дороже всего квадратный метр в однокомнатных квартирах – 129 304 рубля, за месяц они прибавили 930 рублей (0,72 %). В двухкомнатных цена выросла на 1 724 рубля (1,46 %) – до 119 967 рублей, в трехкомнатных – на 1 543 рубля (1,39 %) – до 112 188 рублей. Многокомнатные квартиры подорожали на 1 133 рубля (1,13 %) и стоят 101 164 рубля за квадратный метр.

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·Общество·Лев Шишкин

В Омске неуклонно дорожает вторичное жилье

Квадратный метр на вторичном рынке жилья за год прибавил почти семь процентов.
дом для переселенцев

Аналитики компании «Этажи» изучили рынок вторичного жилья Омска за сентябрь 2026 года. Средняя цена квадратного метра в городе составила 118 803 рубля.

По отношению к августу «квадрат» подорожал на 1 330 рублей, или на 1,13 %, а за год прибавил 7 522 рубля – 6,76 %. При этом реальные сделки проходят дешевле: удельная цена продаж оказалась на уровне 111 628 рублей за квадратный метр, сообщает портал «СуперОмск».

Больше всего покупателей приходится на Центральный, Кировский и Октябрьский округа города – 23,91 %, 15,46 % и 10,16 % предложений соответственно.

В структуре предложения лидируют двухкомнатные квартиры – 38,8 %. Однушки занимают 32,2 %, трехкомнатные – 26,4 %. Дороже всего квадратный метр в однокомнатных квартирах – 129 304 рубля, за месяц они прибавили 930 рублей (0,72 %). В двухкомнатных цена выросла на 1 724 рубля (1,46 %) – до 119 967 рублей, в трехкомнатных – на 1 543 рубля (1,39 %) – до 112 188 рублей. Многокомнатные квартиры подорожали на 1 133 рубля (1,13 %) и стоят 101 164 рубля за квадратный метр.

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Рубрика - Общество