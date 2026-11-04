В Омске неуклонно дорожает вторичное жилье

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Аналитики компании «Этажи» изучили рынок вторичного жилья Омска за сентябрь 2026 года. Средняя цена квадратного метра в городе составила 118 803 рубля.

По отношению к августу «квадрат» подорожал на 1 330 рублей, или на 1,13 %, а за год прибавил 7 522 рубля – 6,76 %. При этом реальные сделки проходят дешевле: удельная цена продаж оказалась на уровне 111 628 рублей за квадратный метр, сообщает портал «СуперОмск».

Больше всего покупателей приходится на Центральный, Кировский и Октябрьский округа города – 23,91 %, 15,46 % и 10,16 % предложений соответственно.

В структуре предложения лидируют двухкомнатные квартиры – 38,8 %. Однушки занимают 32,2 %, трехкомнатные – 26,4 %. Дороже всего квадратный метр в однокомнатных квартирах – 129 304 рубля, за месяц они прибавили 930 рублей (0,72 %). В двухкомнатных цена выросла на 1 724 рубля (1,46 %) – до 119 967 рублей, в трехкомнатных – на 1 543 рубля (1,39 %) – до 112 188 рублей. Многокомнатные квартиры подорожали на 1 133 рубля (1,13 %) и стоят 101 164 рубля за квадратный метр.