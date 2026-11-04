Октябрь в Омской области побил норму тепла – синоптики

Октябрь в Омской области выдался теплее климатической нормы. По данным Обь-Иртышского УГМС, средняя температура воздуха превысила норму на 2–5 °C по большинству районов, а отклонение по области составило 1–2 °C. Среднемесячные значения держались в пределах +3…+6 °C.

Первая декада оказалась по-настоящему теплой: воздух прогревался до +5…+8 °C, а 3 октября в семи южных районах столбик термометра поднялся до +19 °C. Правда, уже 5 октября местами выпал первый снег, а 24 октября в Седельниково зафиксировали похолодание до –9 °C.

Осадки за месяц выпали неравномерно – от 93 до 178 % от нормы, причем 20–21 октября они прошли повсеместно. Помимо этого, синоптики отметили туманы с видимостью до 50 м, гололедно-изморозевые отложения и усиление ветра до 14–21 м/с.

По словам начальника УГМС Наталии Криворучко, с завершением октября в регионе закончилась климатическая осень. Для сравнения: самым теплым октябрь в Омске был в 1997 году (+7,5 °C), самым холодным – в 1976-м (–4,6 °C). Среди поздних лет рекорд по теплу принадлежит 2011 году (+6 °C), по холоду – 2016-му (–1,1 °C).