Строительство очистных сооружений на Иртыше в Омске снова отложили

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В Омске изменили схему финансирования двух очистных сооружений ливневой канализации, которые планировалось возвести на берегу Иртыша. Об этом стало известно порталу Om1 10 ноября.

Один из объектов разместится рядом с Ленинградским мостом, второй – у дома № 17 на улице Пригородной. Изначально на оба сооружения собирались направить 109 миллионов рублей, причем свыше 40 миллионов на каждое закладывали на 2027 год. Согласно обновленным данным, в следующем году на очистные в центре и Нефтяниках выделят 16 и 15,3 миллиона рублей соответственно. Еще 23,1 и 26,7 миллиона рублей перенесли на 2028 год, что может свидетельствовать о сдвиге сроков строительства.

Напомним, что реконструкция ливневой канализации с возведением очистных сооружений на Пригородной и в створе улицы Масленникова ведется по решению суда.