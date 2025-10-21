В Омске завершили реконструкцию «проклятой» ливневки на Красном Пути

Специалисты заменили бордюры, отремонтировали асфальт и установили водосбросные сооружения.

Пресс-центр администрации города Омска, фото без автора

В мэрии Омска сообщили о завершении работ по укладке ливневой канализации на Красном Пути. Отремонтированный участок протянулся от улицы Березовой до дома № 2а по проспекту Мира.

Специалисты демонтировали старые и установили новые бордюры, восстановили асфальтобетонное покрытие, а также выполнили ремонт лотков для водоотведения. Для отвода осадков с дороги в системе водоотведения смонтировали водосбросное сооружение из открытых лотков на обочинах и плиты перекрытий каналов.

Материалы, используемые в процессе укладки, соответствуют высоким стандартам прочности и надежности. Гранитные бордюры изготовлены из качественного камня, добываемого на Мансуровском месторождении.

До конца недели сотрудники УДХБ проведут приемку выполненных работ. Гарантийный срок службы новой ливневки рассчитан на два года.

Напомним, что в конце лета омская мэрия расторгла контракт с подрядчиком, который строил ливневую канализацию на Красном Пути. Компания «Градстрой» должна была выполнить работу до 1 августа, однако с этой задачей не справилась.

Затем работы поручили исполнителю ООО «Арт РемСтрой». По договору компании заплатят 29,6 млн рублей.