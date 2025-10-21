Стало известно, когда закончится ремонт «проклятой» омской ливневки

Финальные работы начнутся сегодня.

Мэр Омска Сергей Шелест

Реконструкция ливневой канализации на улице Красный Путь в Омске близится к завершению. Как сообщают «Вести Омск» со ссылкой на городскую администрацию, финальные этапы работ запланированы на эту неделю, при условии что заказчик примет объект.

Завершающие работы стартуют сегодня утром. Как уточнили в мэрии, подрядчику осталось уложить бордюры на участке от остановки «Телецентр» до перекрестка с улицей Березовой.

Напомним, что в конце лета омская мэрия расторгла контракт с подрядчиком, который строил ливневую канализацию на Красном Пути. Компания «Градстрой» должна была выполнить работу до 1 августа, однако с этой задачей не справилась.

Затем работы поручили другому исполнителю. По договору компании заплатят 29,6 млн рублей. Ремонт должен был завершиться еще вчера, 20 октября, но из-за снегопада новый подрядчик тоже не уложился в сроки.

Отметим, что в эту ливневку периодически съезжали легковые автомобили и автобусы, из-за чего в народе ее стали именовать «проклятой». Осенью прошлого года произошло два таких случая с периодичностью в неделю. Весной этого года в ливневку провалился еще один автобус.