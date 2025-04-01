Омск-Информ
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·Происшествия

Общественный транспорт регулярно падает в неистребляемую яму на Красном Пути. 

Сегодня, 1 апреля, очевидцы запечатлели, как  провалился пассажирский автобус на улице Красный Путь между остановками «Дворец творчества» и «Аграрный университет».

Судя по видео, размещенному в телеграм-канале «Омский новостной поезд», водитель и пассажиры оперативно покинули салон транспортного средства.

Отметим, что в эту ливневку транспорт проваливается регулярно. Так, в октябре в яму на Красном Пути рухнул автобус № 336. В салоне ПАЗа в тот момент находились 20 пассажиров.

Ранее в мэрии сообщали, что ливневку перенесут весной 2025 года. Но никаких изменений не случилось. 

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·Происшествия

Общественный транспорт регулярно падает в неистребляемую яму на Красном Пути. 

Сегодня, 1 апреля, очевидцы запечатлели, как  провалился пассажирский автобус на улице Красный Путь между остановками «Дворец творчества» и «Аграрный университет».

Судя по видео, размещенному в телеграм-канале «Омский новостной поезд», водитель и пассажиры оперативно покинули салон транспортного средства.

Отметим, что в эту ливневку транспорт проваливается регулярно. Так, в октябре в яму на Красном Пути рухнул автобус № 336. В салоне ПАЗа в тот момент находились 20 пассажиров.

Ранее в мэрии сообщали, что ливневку перенесут весной 2025 года. Но никаких изменений не случилось. 

2791