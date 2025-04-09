Яму, куда постоянно проваливаются автобусы, уберут к сентябрю.

Глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов рассказал, когда заделают «проклятую» ливневку. В яму между аграрным университетом и Дворцом творчества с завидной регулярностью проваливается общественный транспорт. Не стал исключением и нынешний сезон: 1 апреля туда провалился пассажирский автобус.

В мэрии обещают перенести ливневку до 1 сентября. По словам главы управления, лотки для воды пришли в негодность.

– [Устройство] данной ливневой канализации выполняли в 2018 году, эти лотки практически износились, они не носили техническую возможность пропускать воды особенно в период паводка. Было принято решение установить бортовой камень и выполнить водоотведение, – пояснил Глебов.

Отметим, что нынешний сезон не стал исключением: 1 апреля в яму провалился пассажирский автобус.