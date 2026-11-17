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Налоговая служба изучает открытые страницы омичей в соцсетях, чтобы те, кто регулярно зарабатывает на продаже товаров и услугах, платили налоги. Внимание могут привлечь объявления о домашних тортах, ремонте техники, услугах парикмахера и сдаче внаем квартир.

– Проводятся мероприятия в рамках налогового контроля в отношении конкретного налогоплательщика, при наличии в отношении него сведений о возможных рисках нарушений налогового законодательства, – отмечают в Омском УФНС.

Выпечка под прицелом

По данным ведомства, инспекторы анализируют открытые страницы пользователей, которые регулярно получают деньги за товары и услуги, но не отражают эти поступления. В поле зрения попадают объявления о домашней выпечке, ремонте техники и других платных заказах. Специалисты также используют сведения о переводах на карты, данные маркетплейсов и информацию с сайтов объявлений.

Свою историю взаимоотношений с налоговиками рассказала домашняя кондитерша из Омской области, продававшая торты на заказ через соцсеть. После одной из таких покупок она давала пояснение в УФНС, а после оформила самозанятость. Налог на профессиональный доход составляет 4 % при расчетах с физлицами и 6 % с юрлицами.

– Зарегистрировалась через приложение «Мой налог», все было хорошо, но с 1 мая 2026 года мучные кондитерские изделия обязательно маркируются системой «Честный знак», а самозанятые не могут участвовать в обороте таких товаров. Пришлось перейти в статус ИП, – рассказывает кондитерша.

Раньше она брала 3–4 заказа в неделю при чеке от 1600 руб./кг при минимальном весе торта в 2 кг. Потом у нее появились два помощника и статус ИП на патенте. В ассортименте появились капкейки и пирожные.

Сдали соседи

При этом в налоговой подчеркивают: фотография торта или объявление о репетиторстве сами по себе еще не свидетельствуют о нарушении. Ключевое значение имеет систематичность – регулярные заказы, прайс-листы, переписка с клиентами и несколько сделок.

– Информация из открытых интернет-источников и соцсетей не является доказательством правонарушения. Мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально, сопоставляя в том числе информацию из интернета с иными результатами мероприятий налогового контроля, – отмечают в Омском УФНС.

Если выяснится, что человек скрывал заработок, ему могут начислить налог, пени и штраф, размер которых зависит от обстоятельств дела. Например, информация в налоговую может прийти с неожиданной стороны.

При сдаче квартиры следует тщательно отбирать квартирантов, иначе особо бурным арендаторам будут не рады соседи и пожалуются во все инстанции. Полиция, как правило, на такие вызовы с шумными квартирантами не ездит, участковым инспекторам доступны лишь вербальные уровни воздействия. Максимум – административные штрафы. А раз не удается воздействовать через силовиков, то действуют через фискальные органы.

– Пришлось объясняться с налоговой службой, а также пришел перерасчет от управляющей компании и исковое требование по доплате за электроэнергию, – рассказал один из арендодателей.

Переводы физлиц

С 1 октября 2026 года маркетплейсы должны ежемесячно передавать в ФНС сведения об оборотах каждого продавца – это закреплено федеральным законом о платформенной экономике. Тем временем обсуждается поправка, по которой Центробанк начнет рассказывать ФНС о переводах россиян, регулярно получающих переводы от физлиц. Если поправку примут, то новые правила начнут действовать с 1 января 2027-го.

Изменения вносят в ст. 85 Налогового кодекса, обязывающую ведомства – МВД, Росреестр, ГИБДД, нотариусы и Соцфонд – сообщать данные о регистрации, имуществе и некоторых документах. ФНС сможет запрашивать у банков выписки по счетам граждан, чьи операции покажутся ЦБ подозрительными, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Поясним, что ФНС может запрашивать у банков выписки по счетам обычных граждан только в трех случаях: когда решают взыскать долг, проводят налоговую проверку или истребуют документы. Поправки Минфина добавляют четвертое основание – информацию от ЦБ.

Добавим, что до 1 декабря омичам нужно заплатить имущественные налоги, а в ряде случаев и налог на доходы физических лиц. А значит, омичам, которые так или иначе зарабатывают, не платя налоги, стоит быть более законопослушными.