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Трудовое законодательство не устанавливает ограничений на количество обращений работника к руководству с просьбами о повышении заработной платы. Как пояснила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения им. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова, в подобных ситуациях следует руководствоваться принципом разумности.

– Действующее законодательство не ограничивает количество обращений работника к работодателю с подобными просьбами. В этом случае необходимо руководствоваться принципом разумности, о чем неоднократно обращалось внимание судебной практики, в том числе и Верховного Суда РФ, – рассказала Шестерякова в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнила, что наниматели по закону обязаны регулярно пересчитывать выплаты с учетом инфляции и роста цен на товары и услуги. Кроме того, уровень дохода напрямую связан с профессиональной квалификацией, сложностью выполняемых задач и общим объемом труда. При расширении должностных обязанностей или повышении квалификации сотрудник может инициировать пересмотр выплаты, подкрепив свои слова подтверждающими документами.